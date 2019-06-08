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إغلاق 140 منشأة غذائية مخالفة فى مدن محافظة الشرقية

السبت، 08 يونيو 2019 01:20 م
إغلاق 140 منشأة غذائية مخالفة فى مدن محافظة الشرقية غلق منشأة غذائية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،غلق 140 منشأة غذائية،بدون ترخيص،لوجود خطر داهم على الصحة العامة،وإعدام 11 طن و617 كجم أغذية لظهور تغير في خواصها الطبيعية،وتحرير1655 محضر جنحة صحية لهذه المنشآت.
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جاء ذلك عقب شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة،حملات مكثفة على 1189 منشأة غذائية وأسفر ذلك عن ضبط 48 طن،142 كجم أغذية مختلفة،وذلك لسوء التخزين وعدم استيفاء المكان للإشتراطات الصحية.
 
كما تم سحب عدد 3791 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى،كما تقرر إعدام 11 طن و617 كجم أغذية لظهور تغير في خواصها الطبيعية .
 
 
 

 


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