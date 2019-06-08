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إطلاق سراح 78 إثيوبيا من السجون السودانية

السبت، 08 يونيو 2019 01:21 م
إطلاق سراح 78 إثيوبيا من السجون السودانية الشرطة السودانية - أرشيفية
أ ش أ

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أنهى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وعاد إلى بلاده، مع إطلاق سراح 78 إثيوبيا من السجون السودانية.

وأوضح مكتب آبى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، اليوم السبت، أن حكومة أديس أبابا كانت تتفاوض من أجل إطلاق سراح الـ 78 سجينًا على مدى الأشهر القليلة الماضية، بعد قضائهم مدة تصل إلى عشرين عامًا فى سجون السودان، وأكد المكتب أنه تم إطلاق سراحهم من خلال الجهود الإضافية التى بذلها رئيس الوزراء فى مناقشاته مع قيادة المجلس العسكرى الانتقالى أثناء وجوده فى السودان.

وزار رئيس الوزراء الإثيوبى الخرطوم للتوسط بين المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى (إعلان الحرية والتغيير) المعارضة، وأجرى محادثات منفصلة مع رئيس المجلس العسكرى عبد الفتاح البرهان، وأعضاء إعلان الحرية والتغيير.

وخلال المحادثات أعرب آبى أحمد عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام فى المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام فى السودان هو الوحدة.

 


رئيس الوزراء الاثيوبى

المجلس العسكرى السودانى

العلاقات الاثيوبية السودانية

الاتحاد الافريقى

ابى احمد

رئيس وزراء اثيوبيا

السجون السودانية

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