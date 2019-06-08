إصابة 6 أشخاص فى انقلاب دراجتين بخاريتين ببنى سويف

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، مساء اليوم السبت، اخطارين منفصلين من شرطة النجدة، الأول يفيد انقلاب دراجة بخارية أمام وحدة إسعاف مدينة اهناسيا غرب المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من: أحمد محمد سيد 22 سنة، نجار مسلح، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وطه محمد سيد 25 سنة، نجار مسلح، وسحجات وكدمات، مقيمان مركز إهناسيا.

بينما الإخطار الثانى عن انقلاب دراجة بخارية بعد إصطدامها باثنين من المارة، أمام عزبة فوزى بقرية تزمنت الغربية مركز بنى سويف، ما أدى إلى إصابة كل من: محمود مصطفي عبد المجيد 19 سنة، مقيم السعادنة مركز بنى سويف، سحجات بالجسم، عبدالله عبد المطلب عبد المولي 19 سنة سحجات بالجسم، السعادنة - جمعة محمد جمعة 22 سنة، السعادنة، سحجات بالذراعين - محمد أبو الخير فوزى 24 سنة، بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة.