إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 5 أشخاص فى حادثين منفصلين لتصادم سيارة مع توكتوك، وأخرى بعمود إنارة، تم نقل المصابين لمستشفيات أسيوط الجامعى والإيمان العام.

كان العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى، يفيد وقوع تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توكتوك، وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما تلقى إخطارا آخر من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بتصادم سيارة ملاكى مع عمود إنارة على طريق " أسيوط – الغنايم "، وإصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى الإيمان العام.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم رفع آثار الحادثين، وتسيير حركة المرور، وجار العرض على النيابة العامة.