إصابة طالب بكسور حاول الانتحار بالقفز من الدور السابع بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب طالب بكسر فى القدم بعد محاولة الانتحار بإلقاء نفسة من أعلى برج سكنى بمدينة المنصورة بسبب خلافات بين والديه.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثاني المنصورة بسقوط طالب من أعلي برج سكني بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة وإصابته بكسور فى القدم .

وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أثناء قيام الطالب سعد شعبان 15 سنة مقيم قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بالتنزه بمدينة المنصورة احتفالا بعيد الفطر المبارك، صعد فوق برج سكنى بمدينة المنصورة وألقى بنفسه من الدور السابع للتخلص من حياته لمرورة بحالة نفسية سيئة، نظرا لوجود خلافات بين والده ووالدته، فقرر التخلص من حياته بالانتحار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.