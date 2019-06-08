إصابة شقيقتين برش خرطوش خلال مشاهدة حفل زفاف من شرفة منزلهما فى بنها

القليوبية - نيفين طه

أصيبت شقيقتان برش خرطوش فى الوجه إثر إطلاق أحد الأشخاص النار ابتهاجا بحفل عرس ببنها، ما أدى إلى إصابة المجنى عليهما، أثناء وقوفهما فى شرفة منزلهما، وتم نقلهما إلى مسشتفى بنها العام وألقى القبض على المتهم والسلاح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم أول بنها إشارة من المستشفى بوصول كل من "ا.م" 25 عاما ربة منزل، وشقيقتها "ش" 18 عاما، مصابتان برش الخرطوش فى الوجه.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، وبسؤالهما قررا أنهما أثناء تواجدهما بشرفة مسكنهما بالطابق الأول علوى لمشاهدة حفل عرس فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته ابتهاجا بحفل العرس، ما أحدث إصابتهما وفر هاربا وتوصلت التحريات إلى أن مطلق العيار النارى المدعو "ا.م" 21 عاما حاصل على دبلوم.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش، وجرى التحفظ عليها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.