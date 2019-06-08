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إصابة شابين فى اصطدام سيارة برصيف على طريق المنصورة - طلخا

السبت، 08 يونيو 2019 12:25 م
إصابة شابين فى اصطدام سيارة برصيف على طريق المنصورة - طلخا اصطدام سيارة بطريق المنصورة طلخا
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أصيب شابان بإصابات مختلفة، بعد اصطدام سيارتهما برصيف على طريق المنصورة طلخا، حيث تم نقلهما للمستشفى.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى رقم "د ى ج 5649" ببلدروات طريق المنصورة طلخا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كلا من "إبراهيم الأمام محمد، 17سنة، محسن المغاوى أحمد، 16 سنة"، وتم نقلهما إلى مستشفى طلخا العام لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسير حركة السير

اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا (1)
اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا

 

اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا (2)
اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا

 

اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا (3)
اصطدام سيارة برصيف طريق المنصورة طلخا

 

 

 


الدقهلية

اصطدام سيارة

مدير امن الدقهلية

مستشفى طلخا

طريق المنصورة طلخا

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