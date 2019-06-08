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"إسعاف الشرقية": إصابة 6 طلاب بحالات إغماء اثناء امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 12:53 م
"إسعاف الشرقية": إصابة 6 طلاب بحالات إغماء اثناء امتحانات الثانوية العامة سيارات إسعاف - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب

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أصيب 6 طلاب بحالات إغماء اليوم، أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة الشرقية،وتم إسعافهم من قبل تمراكزت الإسعاف المتمركزة بجوار اللجان.

وأكدت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية ، إن الطلاب المصابين هم طالبة بلجنة مجمع لغات ههيا،وطالبة بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمنيا القمح، وطالبة بلجنة مدرسة السادات مركز أبوحماد، وطالب بلجنة الثانوية بنين بفاقوس، وطالبة وطالب بلجنتي بالزقازيق.

وإنطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019،  حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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