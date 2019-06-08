إدارة الإرشاد المائى بالرى توعى أبناء كنيسة اﻷنبا أنطونيوس بحلوان بأهمية الترشيد

كتبت أسماء نصار

عقدت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى صباح اليوم السبت ندوة توعية بكنيسة اﻷنبا أنطونيوس بحلوان بحضور ممثلى وأبناء الكنيسة من الرجال والسيدات على مستوى حلوان.

تناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الأربع تاءات والمتضمنة تنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية ومنها محور التوعية والتدريب ورفع الكفاءات، وتوضيح مدى ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الإستفادة منها للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام الحضور بنشر الوعى المائى بين مواطنى مدينة حلوان، خاصة على مستوى ربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم مناشدة المرأة المصرية نحو تفعيل دورها الهام في توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل ، والتأكيد على دور المسئولين من جهة ومنظمات المجتمع المدنى من جهة فى ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.



