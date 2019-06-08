إحالة موظفى حى أول وثانى ومدينة الزقازيق للتحقيق لعدم إزالة قاعات أفراح مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين بمركز مدينة الزقازيق وحي أول وثان المسئولين،لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لقاعات الأفراح المخالفة،للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام ،ولتقاعسهم وإهمالهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم ،لتفقد عدداً من شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع ،ومتابعة حركة مرور السيارات وإزالة الإشغالات ،وإلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحة المحددة لهم وعدم تعديهم على الرصيف.

وأمر محافظ الشرقية بإزالة قاعة أفراح مقامة بالمخالفة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، مشددا على فصل المرافق من مياه وكهرباء عن القاعات المخالفة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر قاعات الأفراح المرخصة،وغير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي ، وإعداد تقرير للعرض عليه نهاية الأسبوع الجاري ،تمهيدا لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها.

وشدد علي مراجعة التصاريح والرخص الممنوحة لأصحاب قاعات الأفراح وعدم السماح لأي قاعة غير مرخصة بالعمل إلا بعد أن يقوم صاحبها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الحصول على الترخيص وتنفيذ إشتراطات السلامة و الحماية المهنية.

ووجه محافظ الشرقية، بسرعة طلاء واجهات المباني والنوافذ بمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق،لإعادة الوجه الجمالي والطابع الحضاري، لتلك المنطقة والتي تعد من أقدم المناطق بالمدينة .

كما تفقد المحافظ شوارع " طلبة عويضة – السلام – الغشام – القومية – مجمع المصالح " بمدينة الزقازيق، مؤكد على رئيس المركز، بالتعاون مع رئيسي حي أول وثان لإزالة كومات القمامة بشارع الغشام ،ومتابعة أعمال الرصف و إلزام الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء منه، طبقا للجدول الزمني المحدد ،و كذلك إزالة التندات المخالفة للمحلات التجارية بشارع المحافظة ،والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتروكة بالشوارع، وتحرير محاضر لأصحاب المحال التجارية المخالفة وغلق المقاهي و الكافتريات المرخصة ،والمخالفة لإشتراطات الترخيص والكافتريات غير المرخصة وتطبيق القانون بكل قوة و حزم على المخالفين و تفعيل تحصيل غرامة رش المياه بالشوارع والتي تعد إهدارا للمياه ،وتؤثرعلى متانة و جودة رصف الطريق.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال إستكمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية بمدينة الزقازيق، مشددا على سرعة الإتنتهاء من رصفها ورفع كفائتها وتهيئتها امام حركة السيارات وعبور المواطنين،مشيرا إلى أن هذه الشوارع تمثل محاور مرورية جديدة داخل المدينة، وتساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الإختناقات وتقليل الوقت والجهد وإنتظام حركة المرور،وكذلك أعمال رصف طريق الزقازيق كفر أبو حاكم،مشدداً على الشركة المنفذه بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بالطريق، لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وكذلك سرعة تجهيز المكان المخصص، لإستقبال سيارات موقف أبو حسين وتركيب التندات واللوحات الإرشادية لتعريف المسافرين بأماكن السيارات لنقلهم لقراهم المختلفة.

وكانت محافظة الشرقية قد حصلت على موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية و الري لتغطية ترعة كفر أبو حاكم لتبدأ أعمال الرصف و التجهيز لإقامة موقف جديد بديلاً عن موقف أبو حسين لفك الإختناقات المرورية في تلك المنطقة و لمنع تكدس السيارات بها و لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق .