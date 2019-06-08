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أوائل الثانوية العامة بأسيوط يضعون روشتة التفوق للطلاب

السبت، 08 يونيو 2019 01:25 ص
أوائل الثانوية العامة بأسيوط يضعون روشتة التفوق للطلاب امتحانات - صورة أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي

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ساعات قليلة ويبدأ ماراثون الثانوية العامة، الذى ينطلق اليوم السبت، وسط حالة من التوتر والترقب لدى الطلبة وأولياء الأمور، ولابد من مراعاة توفير المناخ المناسب للطلاب للمساعدة فى التركيز فى أداء الامتحانات دون خوف أو قلق.

"اليوم السابع" حاور أوائل الشهادة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط العام الماضي، لوضع روشتة للتفوق والنجاح للطلاب داخل لجان الامتحانات.

عمرو عبدالراضى  الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، والطالب بالفرقة الاولى بكلية الطب جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع": أقول لكل طالب بالثانوية العامة أن ليلة الامتحان مهمة جدا لدى الطالب ويجب عليه الاهتمام بالنوم والراحة التامة له، لذلك يجب أن ينام الطالب ليلة الامتحان مبكراً ليستيقظ مبكراً ويكون ذهنه حاضر للامتحان، مشيرا إلى عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق للمراجعة أمام اللجنة لأنه كل ده مش ها يضيف كتير ليك بس ها يزيد من التوتر .

وأضاف الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، لـ"اليوم السابع": عند استلام الطالب ورقة الاجابة عليه الهدوء التام والبدء بالأسئلة التى تكون حاضرة اجابتها وحاول أن تكون منظم اجابتك بحيث تتلاءم مع عدد السطور المتاحة للإجابة فى ورقة الامتحان، وأيضا على الطالب أن يقرأ السؤال كويس وان يفهم ايه المطلوب منه للإجابة عليه قبل البدأ فى حل الأسئلة، ولا تنسى أن تنظم أولوياتك فى الإجابة وأول ما تخلص معلوماتك فى الإجابة الصحيحة ما تكتبش أى كلام مرسل أو مُبهم ".

وأوضح عمرو، أن يجب على الطاب مراجعة الامتحان كويس بعد أن ينتهى من الإجابة وكأنه يحل الامتحان من جديد حتى يعالج كافة الاخطاء التى قد تتضح له، بالاضافة إلى عدم الالتفاف لمراجعة ما بعد الامتحان ولا لنموذج الاجابة وانظر فقط لما بعد ذلك م امتحانات قادمة، فالمصحح يقوم بتقدير الإجابة ولا يعتمد فقط على المقارنة مع نموذج الاجابة، وعلى الطالب أن يراعى أن يكتب بخط كويس وأن يكون هادئ وعليه الحذر من التوتر وشد الاعصاب، وراجع سريعا على المنهج وحاول تحل أسئلة للتدرب وتكفى 8 ساعات يوميا للمراجعة ليلة الامتحان.

وقال الطالب دافيد ميشيل شفيق الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، والطالب بالفرقة الاولى كلية الهندسة جامعة الألمانية، لـ"اليوم السابع":" أقولك لكل طالب بالشهادة الثانوية، ما تفكروش فى النتيجة دوقت، لأنك كده بتضييع وقت ومجهود فى التفكير فى النتيجة، أهم حاجه أنك تذاكر المنهج كويس وتراجع المعلومات وتحل نماذج للامتحانات، مضيفا، اول ما يدخل الطالب لجنة الامتحان ركز كويس فى الامتحان وحل الاسئلة السهله علشان الوقت ما يخلص منه وهو واقف امام سؤال صعب".

وأضاف الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، لـ"اليوم السابع": أقول للطلاب أوعوا تفكروا فى الغش داخل اللجنة لأنه فى طلاب ضيعوا نفسهم على أمل الغش وأيضا التفكير فى الغش هايقلل من تركيزك فى حل الامتحان اللى ممكن يكون سهل اجابته دون الحاجة للغش، لأن الامتحان بيكون أسهل مما يتخيل الطالب، الأسئلة بتكون جديدة على الطالب ولكن لو أنت مركز ومذاكر كويس هاتحلها بسرعة.

الكلمات الداله:

 

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أوائل الثانوية العامة بأسيوط يضعون روشتة التفوق للطلاب: النوم والراحة التامة ليلة الامتحان والتركيز داخل اللجنة سر النجاح 

أسيوط ـ محمود عجمي

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون الثانوية العامة، الذى ينطلق اليوم السبت، وسط حالة من التوتر والترقب لدى الطلبة وأولياء الأمور، ولابد من مراعاة توفير المناخ المناسب للطلاب للمساعدة فى التركيز فى أداء الامتحانات دون خوف أو قلق.

"اليوم السابع" حاور أوائل الشهادة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط العام الماضي، لوضع روشتة للتفوق والنجاح للطلاب داخل لجان الامتحانات.

عمرو عبدالراضى  الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، والطالب بالفرقة الاولى بكلية الطب جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع": أقول لكل طالب بالثانوية العامة أن ليلة الامتحان مهمة جدا لدى الطالب ويجب عليه الاهتمام بالنوم والراحة التامة له، لذلك يجب أن ينام الطالب ليلة الامتحان مبكراً ليستيقظ مبكراً ويكون ذهنه حاضر للامتحان، مشيرا إلى عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق للمراجعة أمام اللجنة لأنه كل ده مش ها يضيف كتير ليك بس ها يزيد من التوتر .

وأضاف الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، لـ"اليوم السابع": عند استلام الطالب ورقة الاجابة عليه الهدوء التام والبدء بالأسئلة التى تكون حاضرة اجابتها وحاول أن تكون منظم اجابتك بحيث تتلاءم مع عدد السطور المتاحة للإجابة فى ورقة الامتحان، وأيضا على الطالب أن يقرأ السؤال كويس وان يفهم ايه المطلوب منه للإجابة عليه قبل البدأ فى حل الأسئلة، ولا تنسى أن تنظم أولوياتك فى الإجابة وأول ما تخلص معلوماتك فى الإجابة الصحيحة ما تكتبش أى كلام مرسل أو مُبهم ".

وأوضح عمرو، أن يجب على الطاب مراجعة الامتحان كويس بعد أن ينتهى من الإجابة وكأنه يحل الامتحان من جديد حتى يعالج كافة الاخطاء التى قد تتضح له، بالاضافة إلى عدم الالتفاف لمراجعة ما بعد الامتحان ولا لنموذج الاجابة وانظر فقط لما بعد ذلك م امتحانات قادمة، فالمصحح يقوم بتقدير الإجابة ولا يعتمد فقط على المقارنة مع نموذج الاجابة، وعلى الطالب أن يراعى أن يكتب بخط كويس وأن يكون هادئ وعليه الحذر من التوتر وشد الاعصاب، وراجع سريعا على المنهج وحاول تحل أسئلة للتدرب وتكفى 8 ساعات يوميا للمراجعة ليلة الامتحان.

وقال الطالب دافيد ميشيل شفيق الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، والطالب بالفرقة الاولى كلية الهندسة جامعة الالمانية، لـ"اليوم السابع":" أقولك لكل طالب بالشهادة الثانوية، ما تفكروش فى النتيجة دوقت، لأنك كده بتضييع وقت ومجهود فى التفكير فى النتيجة، أهم حاجه أنك تذاكر المنهج كويس وتراجع المعلومات وتحل نماذج للامتحانات، مضيفا، اول ما يدخل الطالب لجنة الامتحان ركز كويس فى الامتحان وحل الاسئلة السهله علشان الوقت ما يخلص منه وهو واقف امام سؤال صعب".

وأضاف الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة بأسيوط العام الماضي، لـ"اليوم السابع": أقول للطلاب أوعوا تفكروا فى الغش داخل اللجنة لأنه فى طلاب ضيعوا نفسهم على أمل الغش وأيضا التفكير فى الغش هايقلل من تركيزك فى حل الامتحان اللى ممكن يكون سهل اجابته دون الحاجة للغش، لأن الامتحان بيكون أسهل مما يتخيل الطالب، الأسئلة بتكون جديدة على الطالب ولكن لو أنت مركز ومذاكر كويس هاتحلها بسرعة.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

أسيوط

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