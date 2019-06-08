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أكثر من 2000 رسالة أسبوعيا.. نقابة المهندسين تطلق مركزا لخدمة أعضائها خارج مصر

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص
أكثر من 2000 رسالة أسبوعيا.. نقابة المهندسين تطلق مركزا لخدمة أعضائها خارج مصر هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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أطلقت النقابة العامة للمهندسين، فى الفترة الأخيرة، مركز خدمة المهندس، وذلك تحت إشراف المهندسة زينب عفيفى، الأمين العام المساعد بالنقابة، لتيسير تقديم الخدمات وتلقى أى استفسارات من أعضاء النقابة والرد عليها، سواء داخل مصر أو خارجها.
 
وتختص الخدمة، بالرد على أى استفسارات فى مختلف المجالات، مثل: المعاشات، الرعايا الصحية، مشروعات الإسكان، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى، والتى يتم عرضها بشكل دورى على أعضاء مجلس النقابة، وتتلقى النقابة بشكل أسبوعى من خلال تلك الخدمة أكثر من 2000 رسالة.
 

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