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أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

السبت، 08 يونيو 2019 03:08 م
أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور تصور أجزاء من امتحان الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين ومحمود راغب

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سجل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بعض المشاهد والوقائع، وكان من بين تلك الأحداث قيام طالبة بلجنة بمحافظة دمياط بتصوير أسئلة امتحان اللغة العربية بعد بدء اللجنة بنصف ساعة.

 

الغريب فى واقعة تصوير أسئلة امتحان الطالبة هو قيامها بتصوير رقم جلوسها والباركود الخاص ببوكليت الأسئلة الأمر الذى وصفها رواد مواقع التواصل بأنها أغبى غشاشة فى الامتحانات حيث سهل تصوير رقم الجلوس إلى توصل فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى الطالبة مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الملاحظين للتحقيق.

 

الطالبة التى صورت أسئلة الامتحان هى طالبة بالصف الأول الثانوى العام  ومرافقة لشقيقتها من ذوى الاحتياجات الخاصة وكانت تؤدى الامتحان فى إحدى لجان الدمج بالمحافظة.

اغبى حالة غش
اغبى حالة غش

 

وتلقت غرفة العمليات المركزية 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

من أبرز مشاهد اليوم الأول للامتحانات هو تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية بعد بدء اللجنة، حيث أثارت واقعة تداول الأسئلة على صفحات الغش سخرية رواد التواصل الاجتماعي معلقين: صورا امتحان الدين اللى معندهمش دين".

 

كان اليوم الأول للامتحان بمثابة بشرة خير للطلاب والطالبات فى اللجان بعد سهولة امتحان اللغة العربية وهى إحدى المواد المهمة نظرا لأن درجتها 80 درجة وتمثل أهمية كبرى للطلاب فى الحصول على مجموع مرتفع.

 

ورغم سهولة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة إلا أن التوتر والقلق والخوف كان مصاحب كثير من الطلاب خاصة قبل بدء الامتحان مما دفع بعضهم إلى البكاء والحصول على أدوية  وتأجيل الامتحان.

 

كانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

 

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالب وزطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالب/طالبة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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