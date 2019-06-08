سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

السبت، 08 يونيو 2019 11:05 ص
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 8-6-2019 ارتفاعها فى سوق الصاغة بمصر، حيث سجلت زيادة ملحوظة بقيمة 3 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 626 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة صعود أسعار الذهب عالميا إلى 1340 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغ قرابة 6 دولارات، فى ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة التصعيد الأمريكى الصينى والمكسيكى.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1340 دولارا.

ونقلت وكالات الأنباء أن الذهب استفاد من المخاوف من أن تؤدى الحروب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفع المعدن النفيس 2.9 % منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعى له منذ أبريل 2016.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

 

 

 


سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة