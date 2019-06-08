أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 8-6-2019 ارتفاعها فى سوق الصاغة بمصر، حيث سجلت زيادة ملحوظة بقيمة 3 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 626 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة صعود أسعار الذهب عالميا إلى 1340 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغ قرابة 6 دولارات، فى ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى نتيجة التصعيد الأمريكى الصينى والمكسيكى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1340 دولارا.

ونقلت وكالات الأنباء أن الذهب استفاد من المخاوف من أن تؤدى الحروب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفع المعدن النفيس 2.9 % منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعى له منذ أبريل 2016.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.