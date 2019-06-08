أحدث وسائل تهريب المخدرات.. طائرة بدون طيار لإدخال ماريجوانا إلى السجن "فيديو"

كتب محمد تهامى زكى

اعتقلت السلطات الأمريكية، فى مدينة لنكولن بولاية نبراسكا، رجلا بتهمة محاولة إدخال مخدرات إلى أحد السجون بواسطة طائرة مسيرة صغيرة.

This guy allegedly tried to deliver weed to a prison via drone — and was subsequently arrested for it pic.twitter.com/1qmFfYyu0G — NowThis (@nowthisnews) ٨ يونيو ٢٠١٩

ووفقا لموقع nowthisnews تقول السلطات إن روبرت كينسر، 37 متهم بمحاولة إدخال نحو 17 جراما من مادة الماريجوانا المخدرة باستخدام طائرة مسيرة "بدون طيار" خلال الفترة من ديسمبر 2017 وفبراير 2018، واكتشف أمر الطائرة بعد أن عثر عليها أحد السجناء فى ساحة مركز لنكولن الإصلاحى وكانت تحمل لفائف من الماريجوانا وسجائر وورق للف التبغ.

وبعد مراجعة مقاطع الفيديو والصور الموجودة فى الطائرة، استطاع المحققون من الوصول إلى المكان الذي يعمل فيه المتهم كينسر، حيث تقول وثائق المحكمة إن كينسر اعترف بتشغيل الطائرة لكنه نفى محاولة استخدامها لتسليم أى شيء لأحد الأشخاص داخل السجن.

وأشار الموقع، أن كينسر خرج من السجن عام 2010 بعد أن قضى عقوبة طويلة بتهم تتعلق بالاعتداء وحيازة السلاح والمخدرات، ويواجه حاليا عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما حال إدانته.