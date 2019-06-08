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أجراس الكاتدرائية تدق لتبدأ صلوات عشية تعيين أساقفة جدد برئاسة البابا تواضروس

السبت، 08 يونيو 2019 07:59 م
أجراس الكاتدرائية تدق لتبدأ صلوات عشية تعيين أساقفة جدد برئاسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتبت سارة علام

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دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية لتعلن بدء صلوات عشية عيد العنصرة الذى يترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على أن يسيم (يعين) أربعة أساقفة جدد ويجلس أسقف أخر على ايبراشية أفريقيا، وذلك بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.

ضمت القائمة تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة كل من: بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، وإيلاريون البراموسى أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، وميخائيل المحرقى أسقفا لإيبارشية منفلوط، ومتاؤس الأخميمى أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم، على أن يتلقى البابا تواضروس ملاحظات الأساقفة على تلك القائمة حتى مساء الثلاثاء.

من هم الرهبان المرشحون لدرجة الأسقفية؟
 

القمص بولس البراموسى أحد رهبان دير البراموس بوادى النطرون ويجيد اللغة الفرنسية حتى إنه خدم من قبل مع الانبا لوقا فى جنوب فرنسا ثم انتدبه البابا تواضروس فى مارس الماضى كنائب باباوى على كنائس اونتاريو واوتاوا بشرق كندا وقد لقى ترحيب من شعب الكنيسة هناك.

أما المرشح الثانى فهو الراهب إيلاريون البراموسى هو وحاصل على درجة الدكتوراه من أوروبا فى الكيمياء وقد كان يعمل مدرسًا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وكان خادما فى كنيسة الإسكندرية بمحرم بك؛ كما شغل منصب وكيل دير البراموس العامر ببرية شيهيت وتم تعيين القمص فلوباتير الباراموسى كوكيل للدير بدلًا منه، وجرى تعيينه أسقفًا للبحر الأحمر بعد وفاة اسقف المحافظة الانبا ثاؤفيلوس واستطلاع آراء الكهنة هناك.

المرشح الثالث هو القمص ميخائيل المحرقى، أحد رهبان دير المحرق العامر الذى يبعد 25 كم عن ايبراشية منفلوط، وقد رشحه الأنبا يؤانس أسقفا على منفلوط بعد وفاة اسقفها الأنبا انطونيوس وخضوع الإيبراشية لإشراف الانبا يؤانس أسقف أسيوط.

الاختيار الرابع هو الراهب متاؤوس الاخميمى ليترأس دير العذراء بأخميم بعد تعميره وإعادة الحياة الرهبانية فيه مرة أخرى.


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عيد العنصرة

اساقفة جدد

الكاتدرائية

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