أثناء تقلبات الطقس..إزاي تحمي بشرتك من الجفاف

فاطمة ياسر

أثناء فصل الربيع واقتراب الصيف تعاني الفتيات والسيدات من حدوث تقلبات شديدة في الطقس، مما يؤثر علي البشرة بشكل كبير، وتصبح مائلة للشحوب، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أفضل النصائح الطبية التي تحمي بشرتك من الجفاف خلال تقلبات الطقس، وذلك وفقا لموقع "healthline".



نصائح لحماية البشرة من الجفاف

- عليك الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة يوميا قبل النزول للشارع والتعرض للطقس، فكريمات الترطيب تساهم في خلق طبقة علي الوجه تمنع تغلغل الأتربة لمسام البشرة .

- عليك الاهتمام بتنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون جيدا للتخلص والقضاء علي أية شوائب.

- نوعية الغذاء الجيد تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بجفاف البشرة ولذا عليك تناول الخضروات الورقية والفواكه، فهي غنية بالالياف التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالجفاف.

- عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا، فهي تعمل علي ترطيب البشرة والحد من الإصابة بالجفاف، فالماء له دور كبيرة في الحد من الاصابة بالجفاف.

- الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، كالبرتقال والليمون فهي تساهم في إمداد البشرة بمادة الكولاجين التي تحافظ علي ترطيبها ونضارتها، والحد من الاصابة بالجفاف.