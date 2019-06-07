80 طالبا يؤدون امتحان الثانوية العامة 2019 فى المستشفيات والسجون

يؤدى قرابة 80 طالبا وطالبة بشهادة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، فى المستشفيات والمؤسسات العقابية والسجون.

وتعقد لجان اختبارات فى مستشفى 57357 وأورام القصر العينى وأورام طنطا والعبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ بإجمالى 5 مستشفيات، إضافة إلى 5 سجون ومؤسسات عقابية.

وتقدم الطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية والمحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن للامتحانات، بعد تحرير استمارة للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب وتسلميها للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، كما يسلم ولى الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون.