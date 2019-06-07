7.1 مليون طن إنتاج مصر من البترول والغاز خلال مارس الماضى

كتبت- مروة الغول

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى بلغ 7.1 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنه بجحم إنتاج بلغ 6.2 مليون طن للبترول والغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما أظهر التقرير الإحصائى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن حجم الاستهلاك المحلى من البترول والغاز بلغ 6.5 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنه بحجم استهلاك بلغ 6.3 مليون طن للبترول والغاز الطبيعى خلال شهر مارس من العام 2018.