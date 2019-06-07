سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 08:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

7 خطوات تمكنك من استصدار شهادة عن وجود استئناف على حكم صادر لصالحك من عدمه

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:07 م
7 خطوات تمكنك من استصدار شهادة عن وجود استئناف على حكم صادر لصالحك من عدمه محكمة - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحصل الكثير من المواطنين على أحكام قضائية من محكمة أول درجة ضد آخرين فى قضايا الجنح والمخالفات والتى يجوز فيها الاستئناف على الحكم وفقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أًصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".

ويسقط حق المحكوم عليهم فى قضايا الجنح والمخالفات فى الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بعد مرور ميعاد الاستئناف المقرر بـ10 أيام، وهو ما يدفع من صدر حكم لصالحهم الى معرفة عما اذا كان المحكوم ضده قام بالاستئناف او المعارضة على الحكم من عدمه حتى يصبح نهائى وواجب التنفيذ من خلال عدة خطوات يرصدها اليوم السابع وهى:

الخطوة الأولى تتمثل فى تأكد المدعى من إعلان المدعي عليه بالحكم الصادر ضده.

الخطوة الثانية تتمثل فى الحصول على صورة الحكم.

الخطوة الثالثة تتمثل فى ملئ نموذج طلب شهادة بحصول استئناف من عدمه موجه إلى أمين عام المحكمة.

الخطوة الرابعة تتمثل فى التوجه الى جدول المحكمة وتقديم الطلب وصورة الحكم.

الخطوة الخامسة تتمثل فى تقدر رسوم الطلب لدى رئيس القلم.

  الخطوة السادسة تتمثل فى توريد الرسوم المقدرة إلى خزانة المحكمة.

الخطوة السابعة تتمثل فى الرجوع الى موظف الجدول والحصول على الشهادة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية وإمضاء رئيس القلم بعد يومين من تسليم الطلب.


شهادة استئناف

حكم محكمة

محكمة النقض

شعار الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا قالت محكمة النقض عن التصرف القانونى حال فقدان أو حرق أوراق القضية؟

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 ص

النقض: شهادة الشهود إذا اختلفوا يجب ذكرها كاملة فى الحكم وإلا صار باطلا

الخميس، 06 يونيو 2019 06:50 م

محكمة النقض: من حق القاضى رفض أسئلة الدفاع إذا لم تكن باحثة عن الحقيقة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:12 م

النقض تؤكد على قاعدة قانونية هامة فى نظر قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:04 م

أحكام للتاريخ.. السجن 40 عاما للرئيس المعزول والإعدام لـ6 متهمين بقضية التخابر مع قطر و"النقض" تقر الحكم.. المستشار محمد شيرين فهمى: عرضوا الوطن لخطر عظيم.. والنيابة: القضية فصل جديد للخيانة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة