6 اشتراطات للموافقة على بناء أبراج المحمول.. وحظرها فوق المستشفيات الأبرز

كتبت هبة السيد

كل فترة يثير البعض مخاوف من خطورة محطات المحمول على صحة المواطنين، ويطالبون بإتباع المعايير والاشتراطات العالمية فى تركيبها، ويضع جهاز تنظيم الاتصالات 6 شروط للموافقة على تركيب أبراج المحمول وهى:

1- بناء الأبراج بارتفاع الهوائيات من سطح الأرض بين 15-50 متر.

2- تركيب هوائى واحد على الصارى و3 هوائيات فى مستوى واحد على البرج على أن يكون بين كل مستوى والآخر 4 أمتار.

3- ألا تقل المسافة بين أى برجين لمحطات تقوية المحمول على سطح المبنى عن 12 متراً.

4- لا يسمح بتركيب هوائيات على الأسطح بدون سقف خرسانى مسلح، الحد الأقصى لكثافة المغناطيسية 0.4 مللى وات/سم2 على مسافة 6 أمتار.

5- لا يسمح بتركيب الهوائيات على أسطح المستشفيات حتى لا يحدث تداخل موجى محتمل مع الأجهزة الطبية.

6- المسافة بين الهوائى وسور المدارس لا تقل عن 20 متر.