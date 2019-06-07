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6 اشتراطات للموافقة على بناء أبراج المحمول.. وحظرها فوق المستشفيات الأبرز

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:09 م
6 اشتراطات للموافقة على بناء أبراج المحمول.. وحظرها فوق المستشفيات الأبرز أبراج المحمول
كتبت هبة السيد

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كل فترة يثير البعض مخاوف من خطورة محطات المحمول على صحة المواطنين، ويطالبون بإتباع المعايير والاشتراطات العالمية فى تركيبها، ويضع جهاز تنظيم الاتصالات 6 شروط للموافقة على تركيب أبراج المحمول وهى:

1- بناء الأبراج بارتفاع الهوائيات من سطح الأرض بين 15-50 متر.

2-  تركيب هوائى واحد على الصارى و3 هوائيات فى مستوى واحد على البرج على أن يكون بين كل مستوى والآخر 4 أمتار.

3- ألا تقل المسافة بين أى برجين لمحطات تقوية المحمول على سطح المبنى عن 12 متراً.

4- لا يسمح بتركيب هوائيات على الأسطح بدون سقف خرسانى مسلح، الحد الأقصى لكثافة المغناطيسية 0.4 مللى وات/سم2 على مسافة 6 أمتار.

5- لا يسمح بتركيب الهوائيات على أسطح المستشفيات حتى لا يحدث تداخل موجى محتمل مع الأجهزة الطبية.

6-  المسافة بين الهوائى وسور المدارس لا تقل عن 20 متر.


أبراج المحمول

محطات المحمول

الاتصالات

جهاز تنظيم الاتصالات

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

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