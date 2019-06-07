5 آلاف و332 طالبًا يؤدون امتحان الثانوية العامة فى بورسعيد غدًا

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيدأن ماراثون الثانوية العامة ينطلق غدًا، حيث يؤدى 5 آلاف و332 طالبًا امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 14 لجنة موزعة بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأضاف نبوى لـ"اليوم السابع" أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مديرية التعليم وشئون الطلبة والامتحانات وأمن المديرية ومسئولى الاستراحات والمخازن والمشتريات لتوفير كل الدعم المطلوب لضمان سير أعمال الامتحانات فى جو يسوده الاستقرار النفسى لأبنائنا الطلاب بما لا يخل أو يعوق سير العمل أثناء الامتحان .

وأوضح أن هناك 122 طالبًا يؤدون الامتحان "منازل " و2 مكفوفين فضلاً عن توفير 8 استراحات من بينهم 2 بمدينة بورفؤاد أحدهما تم تجهيزها للسيدات والثانية للرجال و6 آخرين ببورسعيد من بينهم 5 للرجال واستراحة للسيدات .

وأشار إلى أنه تم تشكيل 2 غرفة عمليات أحد هما بديوان عام المحافظة والأخرى بالمديرية لتلقى شكاوى أولياء الأمور لاحتواء الأزمات حرصاً على المصلحة العامة للطلاب، مؤكدًا أن هناك إجراءات مشددة لمواجهة التلاعب والغش مع التشديد بمنع دخول هواتف المحمول داخل اللجان .