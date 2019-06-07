سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 10:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

5 آلاف و332 طالبًا يؤدون امتحان الثانوية العامة فى بورسعيد غدًا

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:19 م
5 آلاف و332 طالبًا يؤدون امتحان الثانوية العامة فى بورسعيد غدًا الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيدأن ماراثون الثانوية العامة ينطلق غدًا، حيث يؤدى 5 آلاف و332 طالبًا امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 14 لجنة موزعة بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.
 
وأضاف نبوى لـ"اليوم السابع" أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مديرية التعليم وشئون الطلبة والامتحانات وأمن المديرية ومسئولى الاستراحات والمخازن والمشتريات لتوفير كل الدعم المطلوب لضمان سير أعمال الامتحانات فى جو يسوده  الاستقرار النفسى لأبنائنا الطلاب بما لا يخل أو يعوق سير العمل أثناء الامتحان  .
 
وأوضح أن هناك 122 طالبًا يؤدون الامتحان "منازل " و2 مكفوفين فضلاً عن توفير 8 استراحات من بينهم 2 بمدينة بورفؤاد أحدهما تم تجهيزها للسيدات والثانية للرجال و6 آخرين ببورسعيد من بينهم 5 للرجال واستراحة  للسيدات .
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل 2 غرفة عمليات أحد هما بديوان عام المحافظة والأخرى بالمديرية لتلقى شكاوى أولياء الأمور لاحتواء الأزمات حرصاً على المصلحة العامة للطلاب، مؤكدًا أن هناك إجراءات مشددة لمواجهة التلاعب والغش مع التشديد بمنع دخول هواتف المحمول داخل اللجان .
 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

تعليم بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. الموز واللوز والأفوكادو ثلاثى يخفض التوتر فى الامتحانات

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 م

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 م

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 م

تجهيز 14 استراحة لإقامة مراقبي الثانوية العامة في بنى سويف

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:57 م

"بعبع كل سنة".. 7 تغريدات هتقولك إن الثانوية العامة مش نهاية العالم

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:54 م

لطلاب الثانوية العامة.. لو عايز تقوى تركيزك فى ليلة الامتحان اتعشى سمك

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م

31956 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا بـ100 لجنة بالبحيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:50 م

المحافظات تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. وصول الملاحظين للاستراحات الخاصة.. ونشر سيارات الإسعاف باللجان.. وتأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة.. و"أسوان" توفر مبردات ومراوح لمواجهة الحر (صور)

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 م

مديريات تعليم الفيوم ومطروح وبنى سويف تعلن الطوارىء لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:40 م

تعرف على إجراءات التعليم استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:01 م

التعليم: كنترولات الثانوية العامة جاهزة لتصحيح كراسات البوكليت

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:11 م

التعليم تخصص خط ساخن للتواصل مع الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:05 م

عمليات امتحانات الثانوية العامة ترصد 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:59 م

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تحاصر قراصنة الغش الإلكترونى.. وتحذيرات للطلاب من الانسياق وراء مزاعم واهية.. وإلغاء الامتحان حال تصوير أوراق الإجابة أو تمزيقها أو استعمال المحمول

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة