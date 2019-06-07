4 خطوات لسداد قيم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة سوق الغاز

كتبت - مروة الغول

تدفع قيم ممارسة أنشطة سوق الغاز من قبل طالبى الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل جهاز تنظيم سوق الغاز داخل حدود الدولة، حيث تم اعتماد منهجيه حساب قيم الإصدار للسنة الأولى من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، والتى تأخذ فى الاعتبار كميات الغاز المتداول فى النشاط من قِبل طالب الترخيص بالمليون وحده حرارية بريطانية.

وفيما يلى مجموعة من الإجراءات لسداد قيم إصدار التراخيص ..



1- يتم سداد قيمة اصدار التراخيص بالجنية المصري وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي المصري في تاريخه.

2- يتم عمل تسوية في نهاية كل عام في حال تداول كميات أكبر مما أفاد طالب الترخيص بالتعامل فيها خلال العام.

3- يتم سداد قيمة تجديد الرخصة سنويا خلال مده سريان الترخيص وتُحسب وفقا لنفس الالية المستخدمة لحساب قيمة الإصدار من قِبل الجهاز.

4- على طالب الترخيص في حال إبلاغه بقبول طلبه ان يودع خلال سبعه أيام عمل تبدأ من اليوم التالي للإخطار بالموافقة قيمة رسوم اصدار الترخيص كاملة.

