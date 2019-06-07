25 استراحة لرؤساء ومراقبى لجان شهادة الثانوية العامة بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لإجراء امتحانات الثانوية العامة،وإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين بتجهيز 25 استراحة على مستوى المحافظة.

وأكد السيد أحمد سويلم ،وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،أن المديرية راعت في اختيار الاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لجميع المشاركين في اعمال الإمتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان مشددا على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب، أثناء فترة إقامتهم وأن تكون جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، حيث تم اختيارها قريبة من اللجان، وخصصت 10 استراحات منها للسيدات.

وأشار سويلم أن الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، تتابع بدقة كافة الاجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة ، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات ، وبوتجازات ومبردات مائية،ومراوح،وجميع الأجهزة،والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الازمه والملايات ، وفرش الارضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات،وغيرهم من المستلزمات، مضيفا أنه وجه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيه الجاري.