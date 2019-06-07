100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الطعام بكميات كبيرة خوفا من السمنة

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إن السمنة تتسبب فى السكر والضغط وأمراض تصلب الشرايين والقلب وتابعت مبادرة 100 مليون صحة يحب الحرص على تناول الغذاء الصحى وبكميات قليلة وتجنب الطعام العشوائى طوال الوقت بدون ضوابط .

وأضافت الحملة أن الوجبات الرئيسة لابد وأن يسبقها الفواكة والعصائر الطبيعية مع تناول الأطعمة المشوية والبعد عن الطعام المقلى والممتلئ بالدهون .