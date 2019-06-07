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100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الطعام بكميات كبيرة خوفا من السمنة

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:56 م
100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الطعام بكميات كبيرة خوفا من السمنة السمنة فى الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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حذرت مبادرة 100 مليون صحة من ترك أولياء الأمور لأطفالهم يتناولون كميات كبيرة فى الوجبات الرئيسية وبين الوجبات لتفادى الإصابة بالسمنة.
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إن السمنة تتسبب فى السكر والضغط وأمراض تصلب الشرايين والقلب وتابعت مبادرة 100 مليون صحة يحب الحرص على تناول الغذاء الصحى وبكميات قليلة وتجنب الطعام العشوائى طوال الوقت بدون ضوابط .
 
وأضافت الحملة أن الوجبات الرئيسة لابد وأن يسبقها الفواكة والعصائر الطبيعية مع تناول الأطعمة المشوية والبعد عن الطعام المقلى والممتلئ بالدهون .

 


السمنة

100 ةمليون صحة

الأكل الصحى

اولياء الأمور

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