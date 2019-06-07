10 إجراءات جديدة من جامعة القاهرة لدعم البحث العلمى.. تعرف عليها

وائل ربيعى

بعد النجاح الذى حققته جامعة القاهرة فى تصنيف ليدن الهولندى للجامعات، وتربعها على عرش الجامعات المصرية الخمس التى ظهرت فى هذا التصنيف، أصدرت إدارة الجامعة حزمة جدية من الإجراءات لدعم البحث العلمى وتعزيز المنافسة به.

1- زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولى بنسبة 100%.

2- دعم بند الأبحاث بنسبة 100%.

3- ضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولى للبحوث.

4- إنشاء منصة لتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية وخطط التنمية.

5- تقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية.

6- إنشاء منصة للنشر الدولي يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

7- نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية.

8- فى ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولى من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

9- العمل على تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية.

10- البدء فى إنشاء تصنيف داخلي بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، بما يؤدي إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.