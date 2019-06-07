10 أرقام هامة ارتبطت بأحكام دوائر الإرهاب فى 8 أشهر.. أبرزها المؤبد لبديع

كتب إيهاب المهندس

فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال 8 أشهر من العام القضائى الحالى، فى 14 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بحصاد الدوائر منها ...

1 ـ الرقم "14"، ويشير لعدد الدعاوى التى تم الفصل فيها.

2 ـ الرقم "485"، ويشير لعدد المتهمين فى الـ14 دعوى.

3 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام.

4 ــ الرقم "92"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

5 ـ الرقم "122"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة.

6 ـ الرقم "26"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات.

7 ـ الرقم "28"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات.

8 ـ الرقم "18"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات.

9 ــ الرقم "120"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن سنة.

10 ـ الرقم "46"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة.