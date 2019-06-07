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1.6 مليار جنيه صادرات مصر من القطن لـ 19 دولة.. أبرزها الهند وأمريكا والسعودية

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:00 ص
1.6 مليار جنيه صادرات مصر من القطن لـ 19 دولة.. أبرزها الهند وأمريكا والسعودية القطن المصرى _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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كشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر صدرت ما يزيد عن 765.7 ألف قنطار مترى قطن لـ19 دولة بقيمة 1.648 مليار جنيه خلال النصف الأول من الموسم الزراعى الحالى 18/2019.

يشير النصف الأول من الموسم الزراعى الحالى للفترة من سبتمبر 2018 – فبراير 2019، فيما يعادل القنطار المترى من القطن 50 كيلو جرام.

أظهر التقرير الإحصائى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن من أكثر الدول استيرادا للقطن المصرى خلال الفترة المشار إليها، الهند وأمريكا والسعودية، حيث جاءت الهند فى صدارة الدول المستوردة للقطن المصرى، بقيمة 735.8 مليون جنيه، لكميات تجاوزت 330.5 ألف قنطار مترى.

فى حين بلغت قيمة صادرات مصر من القطن إلى المملكة العربية السعودية، 3.6 مليون جنيه، حيث استوردت المملكة نحو 1601 قنطار مترى من القطن المصرى، وجاءت الكميات المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، بالغة 2775 قنطار مترى، بقيمة 7.6 مليون جنيه.

فيما جاءت القيمة التصديرية للقطن المصرى لباقى الدول الـ 19 المستوردة له،،،

كما يلى:

- باكستان، استوردت 229.708 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 462.403 مليون جنيه.

-تركيا، استوردت 7610 قنطار قطن من مصر بقيمة 18.673 مليون جنيه.

-الصين، استوردت 73.947 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 170.950 مليون جنيه.

-بنجلاديش، استوردت 69.671 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 151.901 مليون جنيه.

-إيطاليا، استوردت 10.873 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 28.867 مليون جنيه.

-البرتغال، استوردت 8202 قنطار قطن من مصر بقيمة 23.252 مليون جنيه.

-ألمانيا، استوردت 2174 قنطار قطن من مصر بقيمة 4.408 مليون جنيه.

-المغرب، استوردت 1323 قنطار قطن من مصر بقيمة 3.370 مليون جنيه.

-لبنان، استوردت 48 قنطار قطن من مصر بقيمة 34 ألف جنيه.

-سلوفينيا، استوردت 17.283 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 13.525 مليون جنيه.

-النمسا، استوردت 2451 قنطار قطن من مصر بقيمة 5.489 مليون جنيه.

-اليابان، استوردت 1489 قنطار قطن من مصر بقيمة 4.439 مليون جنيه.

-تايلاند، استوردت 709 قنطار قطن من مصر بقيمة 975 ألف جنيه.

-البرازيل، استوردت 2.946 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 7.626 مليون جنيه.

-المكسيك، استوردت 414 قنطار قطن من مصر بقيمة 974 ألف جنيه.

-تايوان، استوردت 1.937 ألف قنطار قطن من مصر بقيمة 4.194 مليون جنيه.

صادرات مصر من القطن للدولة المذكورة عاليا، شملت قطن طويل التيلة ومتوسط التيلة، وجاءت تفاصيل تلك الصادرات،،،

كالتالى:

جانب من البيانات
جانب من البيانات

القطن المصرى

صادرات القطن

دول تستورد القطن المصرى

الموسم الزراعى

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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