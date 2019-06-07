سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 08:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

يا طلاب الثانوية العامة استعدوا .. 8 صباحا موعد دخول لجنة الامتحان

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:22 م
يا طلاب الثانوية العامة استعدوا .. 8 صباحا موعد دخول لجنة الامتحان امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة، 2019، وأكدت مصادر مسئولة، إنه سيتم السماح للطلاب بدخول اللجنة الرئيسية للامتحان من الثامنة صباحا.
 
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن اليوم الأول له خصوصيته، حيث أن الطلاب دائما يرغب فى معرفة لجنته وأيضا يعتبر يوم تنظيمى بالنسبة لرؤساء اللجان والمراقبين.
 
وشددت المصادر أن سبب السماح للطلاب بدخول الامتحان مبكرا إجراء التفيش بشكل دقيق بحثا على أى وسائل غش وفى حالة تأخر دخول الطلاب سوف يصيب الطلاب بحالة من التوتر والقلق كما أن الوزارة حريصة على أن يكون الطالب فى التاسعة صباحا جالسا على المقعد وفى يده كراسة الامتحان.
 
وأشارت المصادر إلى أن الملاحظين سيكونوا فى لجان السير الفرعية أى أن الطالب سوف يستقبله الملاحظ داخل اللجنة ومن ثم فلن تكون هناك أى فرصة للطالب للتفكير فى الغش.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019، غدا السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية
 
 و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

31956 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا بـ100 لجنة بالبحيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:50 م

مديريات تعليم الفيوم ومطروح وبنى سويف تعلن الطوارىء لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:40 م

تعرف على إجراءات التعليم استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:01 م

التعليم تخصص خط ساخن للتواصل مع الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:05 م

عمليات امتحانات الثانوية العامة ترصد 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة