الرئيسية اقتصاد وبورصة وزير الطاقة السعودى: لا نريد الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط الجمعة، 07 يونيو 2019 10:52 ص وزير الطاقة السعودى خالد الفالح سان بطرسبرج – رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب فى الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار فى 2014-2015 ببساطة غير مقبول. وقال الفالح فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالى فى سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا". السعودية سعر النفط اسعار النفط نفط روسيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بيان مشترك للإمارات والسعودية والنرويج بشأن نتائج التحقيقات فى هجوم "الفجيرة" الجمعة، 07 يونيو 2019 09:34 ص مسؤول روسى: الفالح أكد اهتمام السعودية بالاستثمار فى روسيا الجمعة، 07 يونيو 2019 04:12 ص 1.6 مليار جنيه صادرات مصر من القطن لـ 19 دولة.. أبرزها الهند وأمريكا والسعودية الجمعة، 07 يونيو 2019 02:00 ص الخطوط الجوية السعودية تسير أولى رحلاتها إلى "مراكش" المغربية الخميس، 06 يونيو 2019 08:03 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك" كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون 5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟ صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد" أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ المزيد من Trending Plus
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