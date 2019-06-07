وزير الطاقة السعودى: لا نريد الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط

سان بطرسبرج – رويترز

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب فى الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار فى 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

وقال الفالح فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالى فى سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا".