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وزير الطاقة السعودى: لا نريد الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:52 ص
وزير الطاقة السعودى: لا نريد الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
سان بطرسبرج – رويترز

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قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب فى الانخراط فى سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار فى 2014-2015 ببساطة غير مقبول.
 
 
وقال الفالح فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج بروسيا إن التوازن المثالى فى سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا".
 

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