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وزير الطاقة الروسى: دول مصدرة للنفط مستعدة للمشاركة فى اجتماع أوبك بفيينا

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:45 ص
وزير الطاقة الروسى: دول مصدرة للنفط مستعدة للمشاركة فى اجتماع أوبك بفيينا ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى
سان بطرسبرج (رويترز)

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 قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن دولا كثيرة مُصدرة للنفط أكدت استعدادها لعقد اجتماع مع أوبك فى فيينا فى الفترة من الثانى وحتى الرابع من يوليو ، بدلا من الموعد المقرر للاجتماع فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأكد وزير الطاقة الروسى، إن موقفى موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وأن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات فى سوق النفط .

وأأوضح نوفاك -خلال جلسة حوار بمنتدى بطرسبورج الاقتصادى بمشاركة وزير الطاقة السعودى خالد الفالح- وقفا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- وجود تفاهم مشترك مع السعودية حول الوضع فى سوق النفط واتخاذ القرارات المشتركة.

من جانبه أكد وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أن هناك إجماعا كاملا على ميثاق جديد لـ"أوبك+" يتعلق بتعاون طويل الأمد، لافتا إلى أن وضع سوق النفط الآن أفضل مقارنة بعام 2014.

وأشار الفالح، إلى أنه يتم تنسيق المواقف مع روسيا والتنسيق لمواجهة العوامل الطارئة، لافتا إلى أن السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط فى يوليو.

 


وزير الطاقة الروسى

أخبار روسيا

دول مصدرة للنفط

اجتماع أوبك

فيينا

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