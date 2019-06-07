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وزير الصناعة الروسى: الرحلات غير المنتظمة بين روسيا ومصر قد تستأنف هذا العام

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:08 م
وزير الصناعة الروسى: الرحلات غير المنتظمة بين روسيا ومصر قد تستأنف هذا العام طائرة روسية- أرشيفية
إيمان حنا

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن من الصعب تحديد ميعاد انطلاق الطيران غير المنتظم (الشارتر) بين روسيا ومصر، لكن نعول على أن يكون هذا العام.

 

وقال مانتوروف الذى التقى أمس نظيره عمرو نصر، على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى: "لم نتطرق إلى موضوع معين (توريد الطائرات الروسية إلى مصر) خلال لقاء الأمس، لكن الاتفاقيات التى تم التوصل إليها تنص على العودة إلى المناقشة المفصلة لموضوع توريد تقنيات الطيران بمجرد إطلاق الطيران العارض (بين مصر وروسيا). من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا، لكن نعول على أن يكون، فى هذا العام، على الأرجح"، بحسب "سبوتنك".

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية فى المجلس الفيدرالى الروسى، قسطنطين كوساتشوف، أنه يتوقع استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب.

 

وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل 2018، بعد انقطاعها.

 

وأعلن رئيس وكالة السياحة الفدرالية الروسية" روستوريزم"، أوليغ سافونوف، في أكتوبر، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية الغير منتظمة "الشارتر" إلى المنتجعات المصرية.


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رحلات طيران

مانتوروف

روسيا ومصر

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