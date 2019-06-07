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وزير الدفاع الأمريكى: تصميم بالكونجرس على فرض عقوبات ضد تركيا حال حصولها على صواريخ "إس 400"

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:20 م
وزير الدفاع الأمريكى: تصميم بالكونجرس على فرض عقوبات ضد تركيا حال حصولها على صواريخ "إس 400" وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، أن هناك تصميما متوافقا عليه من قبل الحزبين بالكونجرس، لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا"، في حال حصول أنقرة على صواريخ "إس 400" الروسية.

 

وقال شاناهان، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن أغلب الطلبة الأتراك المشاركين في التدريب على أنظمة مقاتلات "أف 35" لن يستطيعوا إكمال دورات التدريب، ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة.

وأعلن البنتاجون، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة أمهلت تركيا حتى 31 من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

 

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن البنتاجون سيعلن رسميا إلغاء برنامج المقاتلات إف-35 مع تركيا، وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم.

 

ويتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا، إضافة إلى طيارين تركيين في القاعدة يقومان بالتدريس، فيما يتلقى 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات التدريب في القاعدة.

 

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، في خلاف منذ شهور بسبب طلب تركيا شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وتعتزم أنقرة شراءها أيضا.

 

وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لأنقرة امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية.

 


امريكا

تركيا

عقوبات

روسيا

اس 400

مقاتلات

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