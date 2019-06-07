سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 08:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة النقل البلجيكية تنفى اتهامها بالترويج لـ"أوبر"

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:53 م
هيئة النقل البلجيكية تنفى اتهامها بالترويج لـ"أوبر" شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت هيئة النقل العام فى بروكسل "STIB" الاتهامات التى وجهت إليها خلال إحتجاج سائقى سيارات الأجرة ،بأنها قامت بالترويج لشركة النقل "اوبر".

وحسبما ذكرت شرطة بروكسل لوكالة أنباء بلجا ، تظاهر حوالى 40 من سائقى سيارات الأجرة فى حوالى الساعة 6:00 صباحًا بالقرب من مؤسسة STIB فى هارين ، للتنديد بأن هيئة STIB ، قامت بتسليط الضوء على منصة النقل الأمريكية أوبر خلال تقديم تقريرها السنوى لعام 2018 ، وانتهت الاحتجاجات دون وقوع حادث فى حوالى الساعة 8:15 صباحًا.

وقالت STIB على شبكات التواصل الاجتماعى إنها لم تروج أبدًا لأى شخص وأن الشريحة فى عرضها التى أشار إليها سائقى سيارات الأجرة قد أظهرت مختلف الجهات الفاعلة فى قطاع النقل فى بروكسل ، "دون أن تذكر أى شيء عن خدماتهم أو شرعيتهم ، فى سياق التنقل البديل للسيارات الفردية ".

و أوضحت فرنسواز لودون المتحدثة باسم هيئة النقل العام فى بروكسل لوكالة بلجا: "خلال العرض التقديمى، أشار الرئيس التنفيذى إلى جميع حلول التنقل فى بروكسل".

 

 


بلجيكا

النقل فى بلجيكا

اوبر

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة