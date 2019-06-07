هيئة النقل البلجيكية تنفى اتهامها بالترويج لـ"أوبر"

كتب: أحمد علوى

نفت هيئة النقل العام فى بروكسل "STIB" الاتهامات التى وجهت إليها خلال إحتجاج سائقى سيارات الأجرة ،بأنها قامت بالترويج لشركة النقل "اوبر".

وحسبما ذكرت شرطة بروكسل لوكالة أنباء بلجا ، تظاهر حوالى 40 من سائقى سيارات الأجرة فى حوالى الساعة 6:00 صباحًا بالقرب من مؤسسة STIB فى هارين ، للتنديد بأن هيئة STIB ، قامت بتسليط الضوء على منصة النقل الأمريكية أوبر خلال تقديم تقريرها السنوى لعام 2018 ، وانتهت الاحتجاجات دون وقوع حادث فى حوالى الساعة 8:15 صباحًا.

وقالت STIB على شبكات التواصل الاجتماعى إنها لم تروج أبدًا لأى شخص وأن الشريحة فى عرضها التى أشار إليها سائقى سيارات الأجرة قد أظهرت مختلف الجهات الفاعلة فى قطاع النقل فى بروكسل ، "دون أن تذكر أى شيء عن خدماتهم أو شرعيتهم ، فى سياق التنقل البديل للسيارات الفردية ".

و أوضحت فرنسواز لودون المتحدثة باسم هيئة النقل العام فى بروكسل لوكالة بلجا: "خلال العرض التقديمى، أشار الرئيس التنفيذى إلى جميع حلول التنقل فى بروكسل".