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هيئة الاستثمار تعقد 277اجتماعاً مع شركات أمريكية وأوروبية وعربية فى 10شهور

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:58 م
هيئة الاستثمار تعقد 277اجتماعاً مع شركات أمريكية وأوروبية وعربية فى 10شهور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم – هانى الحوتى

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تحاول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محسن عادل، جاهدة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بالترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلى مع تقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير عليهم لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
 
وخلال الفترة من يوليو عام 2018 وحتى إبريل لعام 2019، عقد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، اجتماعات مع 227 شركة من مختلف الجنسيات موزعة بين الاجتماع مع 92 شركة آسيوية، واستقبال وفدين آسيويين، و20 شركة أمريكية وعقد مائدة مستديرة لشركات أخرى، و77 شركة أوروبية واستقبال 5 وفود أوروبية، و88 شركة عربية.
 
كما شاركت هيئة الاستثمار، فى العديد من المؤتمرات والمعارض الخارجية منها المشاركة فى 3 مؤتمرات وندوات بألمانيا وهى مؤتمر وندوة ومعرض المشاركة فى قمة الأمن والإسلام واللجنة العليا المشتركة، والمشاركة فى مؤتمرين بلندن، و2 آخرين بباريس، والمشاركة فى فعاليات الأمم المتحدة، ومنتدى التجارة البحرية بالبرتغال، معرض الصين الدولى، منتدى الصين للواردات، والدورة السابقة للجنة المشتركة الأوزبكية، منتدى الأعمال بكوريا الجنوبية، ومنتدى رجال الأعمال المصرى الأوكرانى، والبلغارى.
 

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