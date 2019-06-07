نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة تاجر أراضى قتلته نجلته بشبرا الخيمة

القليوبية- نيفين طه

صرحت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن جثة تاجر أراضى بعد عرضه علي الطب الشرعي، حيث لقى مصرعه على أيدى ابنته التى قامت بقتلة بوضع منوم له بالشاي وخنقه بطرحة وحبل.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة مجدى م ا 55 عامًا تاجر أراضى، ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبه وبسؤال كلاً من زوجته م ع 46 عاما ربة منزل، نجلته ن م م 21 عاما ربة منزل، قررا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبه.