نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة تاجر أراضى قتلته نجلته بشبرا الخيمة

تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلي أن وراء إرتكاب الواقعه نجلة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما، حيث أقرت بإرتكاب الواقعة بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بـ15 عامًا، مما أحدث العديد من الخلافات جعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة.
وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من إستخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجيه ،مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومه له بكوب شاي عقب تناوله وجبة الإفطار مستغله نوم والدتها بالطابق العلوي وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنقه وقامت بربط قطعه من الحبل أعلي الطرحه وخنقه به ، وعقب التأكد من مفارقته للحياه قامت بفك الطرحه والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقي الأقراص المنومه والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من منزل أهليتها .
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