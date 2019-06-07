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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة تاجر أراضى قتلته نجلته بشبرا الخيمة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:12 م
نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة تاجر أراضى قتلته نجلته بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه

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صرحت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن جثة تاجر أراضى بعد عرضه علي الطب الشرعي، حيث لقى مصرعه على أيدى ابنته التى قامت بقتلة بوضع منوم له بالشاي وخنقه بطرحة وحبل.
 
وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة مجدى م  ا  55 عامًا تاجر أراضى، ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبه وبسؤال كلاً من زوجته  م  ع  46 عاما ربة منزل، نجلته  ن م م  21 عاما ربة منزل،  قررا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبه.
 

تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث  بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات،  توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلي أن وراء إرتكاب الواقعه نجلة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما، حيث أقرت بإرتكاب الواقعة بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بـ15 عامًا، مما أحدث العديد من الخلافات جعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة.

وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من إستخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجيه ،مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومه له بكوب شاي عقب تناوله وجبة الإفطار مستغله نوم والدتها بالطابق العلوي  وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنقه وقامت بربط قطعه من الحبل أعلي الطرحه وخنقه به ، وعقب التأكد من مفارقته للحياه قامت بفك الطرحه والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقي الأقراص المنومه والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من منزل أهليتها . 

تم ضبط الكيس البلاستيكي وبداخله طرحه حرير وحبل وشريط لعقار منوم تحرر عن ذلك المحضر رقم 5899 إدارى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م .‎

 


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