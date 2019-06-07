سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 10:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتاكسى على طريق أسوان الصحراوى

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:33 ص
ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتاكسى على طريق أسوان الصحراوى تصادم سيارات - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة تاكسى، بالقرب من الكيلو 55 بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بلاغا بالحادث، ودفعت بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات القريبة ومشرحة أسوان.

وتبين أن المصابين هم "أحلام حجاجى إبراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، شيريهان جلال أحمد، وأسماء منصور أحمد، ابتسام بدر الدين، ومنصور أحمد سليمان، وأيه منصور أحمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على حسن، وشخص مجهول الهوية.

بينما تم نقل 7 جثث مجهولى الهوية إلى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 


اسوان

تصادم سيارة ميكروباص بتاكسى

اسعاف اسوان

الطريق الصحراوى الغربى باسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص مع ملاكى على صحراوى أسوان

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:57 ص

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصف

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:49 ص

إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بميدان التعمير بالخارجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:33 ص

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالسنطة فى الغربية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:40 م

مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بزراعى البحيرة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:18 م

اصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى أطفيح

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:55 ص

إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق سوهاج الزراعى الشرقى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة