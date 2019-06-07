ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتاكسى على طريق أسوان الصحراوى

أسوان - عبد الله صلاح

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة تاكسى، بالقرب من الكيلو 55 بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بلاغا بالحادث، ودفعت بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات القريبة ومشرحة أسوان.

وتبين أن المصابين هم "أحلام حجاجى إبراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، شيريهان جلال أحمد، وأسماء منصور أحمد، ابتسام بدر الدين، ومنصور أحمد سليمان، وأيه منصور أحمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على حسن، وشخص مجهول الهوية.

بينما تم نقل 7 جثث مجهولى الهوية إلى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.