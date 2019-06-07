موسكو والرياض تناقشان استثمارات بعشرات المليارات فى مجال البترول

موسكو /أ ش أ/

قال وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك ، إن بلاده والسعودية يبحثان حاليا استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات فى مجال الغاز والبتروكيماويات وغيرها.

وأضاف نوفاك -على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي، اليوم /الجمعة/-: " لدينا الكثير من المشاريع، بالأمس ناقشنا خارطة طريق حول التعاون وتنفيذ المشاريع بين بلدينا " .

وتابع:" تتضمن هذه الخارطة حوالى 35 بندا بعشرات المليارات من الدولارات التى يمكن أن تتحقق كاستثمارات فى المستقبل القريب"، موضحا أن من ضمن هذه البنود مشاريع فى مجال البتروكيماويات ومشاريع الغاز الطبيعى المسال .