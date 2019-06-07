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مواطون يهاجمون ياسر برهامى بعد إمامة السلفيين بالإسكندرية فى صلاة العيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:25 م
مواطون يهاجمون ياسر برهامى بعد إمامة السلفيين بالإسكندرية فى صلاة العيد ياسر برهامى يؤم المصلين
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شن عدد كبير من المواطنين بالشارع السكندرى، هجوما على الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدما نشر صورة له وهو يؤم السلفيين، خلال صلاة العيد فى ساحة بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.

وطالب المواطنون بعدم منحه تراخيص والسماح له لاعتلاء المنبر وإمامة المصلين وسحب تراخيصه من الأوقاف والاكتفاء بأئمة الأوقاف الوسطيين وعدم السماع له باعتلاء المنبر.

وأكد المواطنون أنهم فوجئوا به فى ساحة بمنطقة سيدى بشر ومعه عدد كبير من الدعوة السلفية يصلون خلفه، خاصة أنه ظهر فجأة بعد فترة طويلة من الاختفاء فى صلاة الجمعة أو إمامة المصلين فى الأعياد.

 

ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (1)
 
ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (2)
 
ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (3)
 
ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (4)
 
ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (5)
 
ياسر برهامى ينشر صورة يؤم السلفيين بالإسكندريه (6)

السلفيين

عيد الفطر

ياسر برهامى

الاوقاف

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