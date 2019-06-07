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من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود فى واقعة ضرب "كمين المنصورة"

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:47 م
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود فى واقعة ضرب "كمين المنصورة" المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الجرائم ارتكبها المتهمون بقضية "أنصار بيت المقدس"، ووصل عددها إلى 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وخلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها.

ومن الجرائم التى أرتكبها المتهمين واقعة إطلاق النار على كمين المنصورة، وفى جلسة 20 يناير 2018 استمعت المحكمة للشهود فى تلك الواقعة.

وقال شاهد الإثبات فتحى عبد الرازق، إنه يعمل عامل نظافة، أنه رأى واقعة ضرب نار على كمين مدخل المنصورة، وأن مطلقى النار على الكمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وكل دراجة عليها مسلحين.

وأضاف الشاهد أنه نتج عن إطلاق النار وفاة أفراد الكمين الثلاثة، من بينهم 2 أمناء شرطة، بعد إصابتهم بطلقات متفرقة بالجسم.

واستمعت المحكمة فى ذات الجلسة لشاهد الإثبات عبد العزيز العربى، وقال بعد حلف اليمن، إنه رأى واقعة ضرب كمين مدخل المنصورة من قبل 4 ملثمين، وأن 3 من أفراد الكمين أصيبوا فى الحادث.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

اخبار الحوادث

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