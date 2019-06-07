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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إيران خلف الهجمات على ناقلات النفط الأربع بالفجيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:11 م
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إيران خلف الهجمات على ناقلات النفط الأربع بالفجيرة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي
وكالات الأنباء

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أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو 2019 م قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة.

 

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس الخميس،عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران". وفقا لصحيفة سبق السعودية.

 

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بألا يقف مكتوفًا حيال تصرف كهذا.

 


السعودية

اليمن

ايران

الفجيرة

ناقلات نفط

الامم المتحدة

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