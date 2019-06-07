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مقتل 8 إرهابيين متورطين فى هجوم كمين العريش خلال مواجهة مع الشرطة

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:26 م
مقتل 8 إرهابيين متورطين فى هجوم كمين العريش خلال مواجهة مع الشرطة خلية ارهابية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استمرار لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى.

فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوى بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 5 بندقية آلية، وعبوة متفجرة، و2 حزام ناسف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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