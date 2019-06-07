سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 09:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 محتجين برصاص الجيش النيجيرى فى ولاية أداماوا

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:35 ص
مقتل 3 محتجين برصاص الجيش النيجيرى فى ولاية أداماوا عناصر من الجيش النيجيرى
يولا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن 3 محتجين قتلوا وأصيب 4 آخرون عندما فتح جنود النار على متظاهرين فى منطقة زراعية بولاية أداماوا النيجيرية.

وكان المحتجون فى الولاية الواقعة شمال شرق البلاد يتظاهرون ضد عمليات الاختطاف لطلب فدية التى شاعت بالمنطقة، إلى جانب ما قال سكان إنه تجاوزات من جانب الجنود ورجال الشرطة.

وقال أحد السكان ويدعى موسى مالوم "هناك مظاهرة الآن بسبب تفشى الخطف والاستخدام المفرط للقوة من الجنود والشرطة".

وقال قيادى محلى باتحاد العاملين بالنقل البرى بالمنطقة لرويترز عبر الهاتف إنه يجرى الإعداد لدفن القتلى.

وقال متحدث باسم الشرطة فى الولاية إنه ليس لديه أى علم بوقوع وفيات أو إصابات. ولم يرد متحدثون باسم الجيش النيجيرى على طلبات للتعليق.

وإلى جانب تزايد عمليات الاختطاف والعنف فى أنحاء نيجيريا، فإن ولاية أداماوا بؤرة للعنف بين المزارعين والرعاة. وفى السنوات الأخيرة، هناك أيضا مزاعم من سكان وجماعات ضغط عن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الجيش. وسبق وأن نفى الجيش ارتكاب أى مخالفات.

 

 


مقتل 3 محتجين

رصاص الجيش النيجيرى

الجيش النيجيرى

نيجيريا

ولاية أداماوا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة