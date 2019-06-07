سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 15 مسلحًا من طالبان فى عملية لقوات الأمن الأفغانية وسط أفغانستان

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:56 م
مقتل 15 مسلحًا من طالبان فى عملية لقوات الأمن الأفغانية وسط أفغانستان الجيش الافغانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 15 من مُسلحي حركة طالبان في عملية تم تنفيذها في إقليم وردك وسط أفغانستان.

 

وذكر بيان للجيش الأفغاني - الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية في أحد أحياء إقليم "وردك"، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا، وإلقاء القبض على اثنين آخرين، إلى جانب تدمير مستودع أسلحة تابع للحركة المُسلحة.

 

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 

ويُعتبر إقليم وردك واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

 

كما تقوم قوات التحالف الأمريكية بإطلاق هجمات وغارات جوية على أماكن متفرقة من البلاد، لتقمع بها المُسلحين والمتمردين، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 


افغانستان

الجيش الافغانى

طالبان

جماعات مسلحة

مقتل

متمردون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنقاذ 84 شخصا من سجن تابع لطالبان بشمال أفغانستان

الخميس، 06 يونيو 2019 10:13 ص

مقتل 13 من عناصر طالبان فى غارات جوية جنوبى أفغانستان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:04 م

دبلوماسى أمريكى يرحب بعقد اجتماع بين قادة أفغانستان وباكستان

السبت، 01 يونيو 2019 07:48 م

مقتل 21 مسلحا من طالبان إثر غارة جوية جنوب شرق أفغانستان

السبت، 01 يونيو 2019 08:38 ص

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الانتحارية فى أفغانستان

الجمعة، 31 مايو 2019 04:17 م

تحرير 33 شخصا من سجن تابع لحركة طالبان بإقليم "هلمند" جنوب أفغانستان

الجمعة، 31 مايو 2019 11:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة