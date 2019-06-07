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مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين فى عاصفة شديدة بنيبال

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:23 ص
مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين فى عاصفة شديدة بنيبال نيبال
وكالات الأنباء

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لقي شخصان حتفهما وأصيب العشرات إثر عاصفة شديدة اجتاحت جنوب غرب نيبال ،وقال المتحدث باسم مركز عمليات الطوارئ الوطنية فى العاصمة كاتمندو، بيد نيدهي خانال: "أصيب نحو 100 شخص خلال العاصفة، فى مقاطعتي كايلالي وكانتشانبور"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف "عاد معظم المصابين إلى منازلهم بالفعل بعد تلقي الرعاية الطبية" ،وضربت العاصفة المنطقة الحدودية مع الهند في وقت متأخر من يوم الخميس.


يشار إلى أن نيبال تعاني سنويًا من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة، مما يودي بحياة الكثيرين. ويمتد موسم الأمطار الغزيرة في البلاد من يونيو حتى سبتمبر.


نيبال

عاصفة

الطقس فى نيبال

رياح

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