مصرع طفل سقط من شرفة منزلهم بالطابق الثامن فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى طفل فى الخامسة من عمره مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق الثامن أثناء تواجده بشقته السكنية بمفرده، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، بوصول الطفل "سيف أ ع" 5 سنوات جثة هامدة إلى المستشفى إدعاء سقوط من علو، وبسؤال والدته "م م" 26 سنة ربة منزل، أكدت أنها خرجت من منزلها لشراء بعض مستلزمات المنزل وتركت الطفل بمفرده، وأثناء لهوه بالشرف سقط من الدور الثامن، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الواقعة.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا أقوال والدة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4032 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .