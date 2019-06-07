سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع طفل سقط من شرفة منزلهم بالطابق الثامن فى الفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:49 م
مصرع طفل سقط من شرفة منزلهم بالطابق الثامن فى الفيوم جثه - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل فى الخامسة من عمره مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق الثامن أثناء تواجده بشقته السكنية بمفرده، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، بوصول الطفل "سيف أ ع" 5 سنوات جثة هامدة إلى المستشفى إدعاء سقوط من علو، وبسؤال والدته "م م" 26 سنة ربة منزل، أكدت أنها خرجت من منزلها لشراء بعض مستلزمات المنزل وتركت الطفل بمفرده، وأثناء لهوه بالشرف سقط من الدور الثامن، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الواقعة.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا أقوال والدة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4032 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 

 


الفيوم

سقوط طفل من شرفة منزله

مدير امن الفيوم

مستشفى التامين الصحى بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع ربة منزل بالفيوم تناولت حبوب منع تسوس القمح بالخطأ

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:10 ص

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:07 ص

مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص مع ملاكى على صحراوى أسوان

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:57 ص

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة بأجا الدقهلية

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:16 ص

مصرع شخصين أسفل قطار أبو قير بالإسكندرية

الخميس، 06 يونيو 2019 04:34 م

مصرع سائق غرقا لسقوطه بلودر فى ترعة النعناعية بالمنوفية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة