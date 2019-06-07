مصرع طالب غرقا أثناء تنزهه فى بحيرة وادى الريان

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود غريق ببحيرة وادي الريان. وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة الغريق، وتبين أنه "أحمد.م.ز.أ" 21 سنة-طالب بمعهد دمو الهندسي، ومقيم بعزبة أبو صيام بقرية الخواجات بمركز الشواشنة أثناء السباحة في بحيرة الريان.

وأكدا والدة الطالب، وعمه، حدوث الواقعة بسبب الغرق، ولم يتهما أحد بالتسبب في حدوث الواقعة جنائيا، وتم نقل جثة المتوفي إلى الوحدة الصحية بالريان، وأفاد تقرير مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، بأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 741 لسنة 2019م إداري مركز يوسف الصديق، وأخطرت النيابة للتحقيق.