مصرع شاب وإصابة أثنين أخرين فى حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية الزوك دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، نتج عنه إصابة 2 ووفاة آخر، وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى المركزى بالمنشاه.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الزوك التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه ووجود متوفى ومصابين، وبالإنتقال والفحص تبين من تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوقوع مصادمة بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص نتج عنها إصابة "محمود . ز. ع" 52 سنة ويقيم جرجا بجروح متفرقة بالوجه والصدر وإصابة "أحمد . ع . م" يقيم البلينا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر ووفاة "إسماعيل . ا.ح"يقيم بناحية أولاد على تم نقل المصابين الأول والثانى لمستشفى سوهاج العام والجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.