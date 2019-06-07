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مصرع ربة منزل بالفيوم تناولت حبوب منع تسوس القمح بالخطأ

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:10 ص
مصرع ربة منزل بالفيوم تناولت حبوب منع تسوس القمح بالخطأ جثه - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقيت ربة منزل بمحافظة الفيوم مصرعها إثر تناولها حبوب منع تسوس القمح السامة عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مستشفى الفيوم العام، بوصول "صباح أ ب" 47 سنة ربة منزل، ومقيمة منشأة دمو "جثة هامدة" إدعاء تناول مادة سامة.

بسؤال زوجها ونجلتها وشقيقها أكدوا أن المتوفية تناولت حبوب منع تسوس القمح السامة عن طريق الخطأ، وبتوقيع الكشف الطبى عليها أكد مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر رقم 3187 لسنة 2019 إدارى مركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 


الفيوم

حبوب منع تسوس القمح

مستشفى الفيوم العام

مصرع ربة منزل

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