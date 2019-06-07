مصرع أمين شرطة واصابة 4 فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب 4 آخرين من زملائه، فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة تابعة للداخلية، على الطريق الصحراوى بنطاق محافظة البحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطار من مركز شرطة النوبارية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة تابعة للداخلية وأتوبيس على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية.

بالفحص، تبين مصرع" ج.ش ا" 48 سنة أمين شرطة، وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى النوبارية العام، والمصابين لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.